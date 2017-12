Rogo in ristorante bocciofila Sant'Orso

Un incendio è divampato nello chalet del ristorante il Boccio, vicino alla bocciofila Sant'Orso, in via Sant'Anselmo 55, nel centro storico di Aosta.

I vigili del fuoco sono intervenuti verso le 5 e attualmente sono in corso le operazioni di bonifica. Nessuna persona è rimasta coinvolta e non è stato necessario alcun intervento sanitario. Le cause sono in fase di accertamento: in base a una prima ipotesi il rogo potrebbe essere dovuto al surriscaldamento della canna fumaria.