Trasferito a Terni paziente da Bergamo

(ANSA) - TERNI, 29 MAR - Un paziente di 77 anni, positivo al Covid-19 e con un quadro clinico di grave insufficienza respiratoria, è stato trasferito la scorsa notte dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo al reparto Rianimazione del Santa Maria di Terni. Lo riferisce l'Azienda ospedaliera umbra.

Il paziente è stato indicato dalla Centrale remota operazioni di soccorso sanitario (Cross) che ha attivato e coordinato l'operazione, in collaborazione con la centrale operativa 118 della Regione Umbria.

L'elicottero, con a bordo un team sanitario specializzato per trasporto in biocontenimento, è partito dopo la mezzanotte da Bergamo e dopo circa due ore di volo è atterrato presso l'aviosuperficie Leonardi di Terni. L'equipe sanitaria e il paziente, su una barella attrezzata per biocontenimento, hanno poi raggiunto la Rianimazione dell'azienda ospedaliera. (ANSA).