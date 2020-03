Sen. Lega, pubblicità risarcimento danni

(ANSA) - PERUGIA, 29 MAR - "Nelle bacheche vicine ai reparti in cui si curano i malati di coronavirus e su internet si incontrano pubblicità che invitano a rivolgersi a società che si occupano di risarcimento danni per casi di malasanità, anche per Covid-19": lo denuncia il senatore umbro della Lega Luca Briziarelli. Spiegando all'ANSA di avere ricevuto segnalazioni da alcune regioni del nord mentre si registra "preoccupazione" tra gli operatori anche in Umbria. "Il messaggio implicito è di fare causa ai medici che si sono occupati di pazienti purtroppo deceduti. È offensivo e inaccettabile" sostiene il parlamentare.

"In questa emergenza, medici, infermieri e volontari - afferma il sen. Briziarelli - sono costretti a operare in prima linea, in condizioni d'emergenza, senza preoccuparsi della fatica e del rischio di contagio, tutti dovrebbero solo ringraziarli. Il personale è già caricato di sufficienti responsabilità e preoccupazioni senza andare ad aggravare la situazione con la possibilità di incorrere in processi penali".