Già 450 nuovi nati in ospedale Perugia

PERUGIA, 29 MAR - Nel primo trimestre del 2020 l'ospedale di Perugia conferma il dato dei nuovi nati relativo allo scorso anno, 450.

"Un numero incoraggiante", lo definisce il direttore della struttura di Ostetricia e ginecologia, Giorgio Epicoco, in controtendenza con le nascite in Italia in costante calo.

Nel mese di marzo - riferisce l'Azienda ospedaliera - le nascite sono state 152. L'ultimo a venire alla luce si chiama Federico, tre chili e 460 grammi, primogenito di una coppia Sara e Fabio residente in provincia di Perugia. Hanno assistito al parto le ostetriche Antonella Allegrucci e Lara Luchetti.

