Umbria è "una bellezza che ci aspetta"

(ANSA) - PERUGIA, 28 MAR - "Umbria una bellezza che ci aspetta", così la Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio dell'Umbria ha chiamato il video realizzato in questi giorni e concesso ad ANSA per far ammirare, in tempo di coronavirus, il patrimonio storico, culturale e paesaggistico del cuore verde d'Italia.

"Abbiamo inteso dare questo piccolo contributo - ha spiegato la soprintendente Marica Mercalli - per permettere a tutti i cittadini, costretti a casa per far fronte all'emergenza sanitaria, di continuare ad ammirare il nostro straordinario patrimonio".

Oltre al video sono state concesse anche una ventina di scatti fotografici che colgono vari contesti paesaggistici e monumenti della regione.

"Il video - ha aggiunto Mercalli - contiene anche delle immagini esclusive girate qualche giorno fa da un tecnico della Soprintendenza con l'ausilio di un drone sulle città di Perugia e Orvieto".