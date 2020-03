De Fino, 30 giorni che ci hanno cambiato

(ANSA) - TERNI, 28 MAR - "Oggi è il 28 marzo. E' trascorso un mese esatto dal primo caso di positività al Covid-19 nel nostro territorio. Trenta giorni che hanno cambiato la nostra vita e quella dei nostri cari, che hanno generato sentimenti contrastanti. Paura, dolore, disperazione ma anche unità, condivisione, solidarietà, eroismo. Siamo distanti ma uniti per vincere questa guerra globale. Il ruolo di ciascuno è fondamentale": a dirlo, in una lettera aperta inviata a colleghi e cittadinanza, è il commissario straordinario dell'Usl Umbria 2, Massimo De Fino.

Il manager ricorda che "chi rispetta le misure e le indicazioni nazionali, che risultano decisive per contenere il contagio, rafforza l'esercito in prima linea degli operatori sanitari e di tutti coloro che garantiscono le attività prioritarie e vitali nelle nostre comunità. Ognuno è chiamato a fare la propria parte".