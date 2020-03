Comune Assisi rinvia i tributi comunali

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 28 MAR - Il Comune di Assisi rinvia tutti i tributi comunali al 31 ottobre: la decisione è stata presa con volontà unanime di tutte le forze politiche consiliari e sarà deliberata, su proposta del sindaco, dalla Giunta comunale che si riunirà in videoconferenza lunedì 30 marzo, per poi essere sottoposta in tempi brevi all'approvazione del Consiglio comunale. Si tratta di un primo pacchetto di interventi a sostegno della comunità e delle imprese, spiega l'ente.

Nel dettaglio, si prevede il rinvio al 31 ottobre 2020 di Tari, Tosap, (il tributo è rinviato sia per quanto riguarda la scadenza del 31 marzo sia per chi ha la rateizzazione), Imposta comunale sulla pubblicità (Icp), pagamenti di mense e trasporti scolastici (i bollettini già pervenuti per le mense scolastiche con scadenza 15 aprile potranno essere pagati al 31 ottobre senza costi aggiuntivi), canone annuo delle luci votive cimiteriali.