Ceplast dona dispositivo biocontenimento

(ANSA) - TERNI, 28 MAR - Ceplast Spa, attraverso l'iniziativa "CeplastNonSiFerma", sulla piattaforma GoFundMe ha provveduto a donare all'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, un dispositivo trasportabile di biocontenimento, per un valore di circa 25.000 euro.

Il sistema permette lo spostamento anche in ambulanza, di pazienti infetti da malattie altamente contagiose o di pazienti con deficit immunitario come protezione dall'ambiente esterno.

Marco e Stefano Centinari, e tutti i collaboratori della Ceplast spa, affermano, in una nota di essere "onorati di aver condiviso insieme a tanti amici, un gesto solidale, un messaggio di forza e di unione in questi giorni di emergenza sanitaria".