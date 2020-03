Umbria punta a 2 mila test al giorno

(ANSA) - PERUGIA, 27 MAR - Punta ad arrivare a circa 2 mila tamponi al giorno eseguiti, ricorrendo anche a quelli rapidi immunologico e molecolare, la Regione Umbria che vuole una "potenzialità di fuoco maggiore" nello screening per il coronavirus.

Alla conferenza stampa per illustrare il piano sono intervenuti l'assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, i direttori regionali, Claudio Dario (Sanità) e Stefano Nodessi Proietti (Protezione civile), insieme con le prof. Daniela Francisci e Antonella Mencacci.

I due test rapidi - è stato ricordato - vanno così ad implementare quello di riferimento che rimane al momento quello ufficiale per il coronavirus, "ma - è stato spiegato - lungo, laborioso e che richiede strumentazioni sofisticate".

In questo nuovo percorso (sono previste quattro settimane) è stata individuata anche la popolazione bersaglio, divisa tra cittadini-pazienti e categorie professionali a rischio come chi lavora nella sanità.