Tesei, spero arrivo puntuale respiratori

(ANSA) - PERUGIA, 27 MAR - "Speriamo che nei prossimi giorni siano puntuali gli arrivi dei respiratori per allestire le terapie intensive, cuore del problema": lo ha auspicato la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei intervenendo durante la videoconferenza stampa per illustrare il nuovo piano regionale per la rilevazione della positività al Covid-19. Ha comunque sottolineato di essere ottimista: "Non voglio fare ancora polemiche perché ho interlocuzioni costanti in materia".

Tesei, dopo avere ringraziato tutto il comparto della sanità umbra per i nuovi allestimenti di ospedali e reparti e per l'organizzazione della terapia intensiva, si è detta convinta che "a breve si riusciranno a coprire i posti necessari per gestire l'emergenza".

Un ringraziamento da parte della presidente umbra è andato anche "a tutti quelli che svolgono attività importanti in momenti di emergenza, alle forze dell'ordine che fanno attività in prima linea di controllo".