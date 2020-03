Sono 884 i positivi al virus in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 27 MAR - Torna a diminuire la crescita dei nuovi casi di positività al Covid-19, in Umbria, secondo i dati forniti dalla Regione, aggiornati alle 8 di venerdì 27 marzo: sono 884 le persone che risultano positive al virus, 82 più di ieri.

I guariti salgono a 11, i deceduti sono 21. Sono invece 28 (ieri erano 12) i clinicamente guariti, cioè coloro che dopo avere presentato manifestazioni cliniche, sono diventati asintomatici pur risultando ancora positivi al test.

Sono ricoverati in 195, 46 sono in terapia intensiva. Le persone in osservazione sono 2.960, alla stessa data risultano 2.629 soggetti usciti dall'isolamento. Nel complesso entro le ore 8 del 27 marzo, sono stati eseguiti 6.130 tamponi.