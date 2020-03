Impegno ostetriche consultori Usl 2

(ANSA) - TERNI, 27 MAR - Prosegue il lavoro di supporto delle ostetriche dei consultori familiari di tutte le aree territoriali dell'Usl Umbria 2 alle donne in gravidanza e alle neomamme. Avendo dovuto sospendere gli incontri del percorso di accompagnamento alla nascita a causa del coronavirus, le professioniste sono in campo per attività di sostegno a distanza e per confrontarsi su gravidanza, parto, allattamento e cure al neonato. Un servizio - spiega una nota dell'azienda sanitaria - che va ad aggiungersi alle prestazioni essenziali che continuano ad essere erogate nelle sedi consultoriali della Usl Umbria 2, seppur con le limitazioni imposte dalla fase emergenziale e al lavoro svolto quotidianamente dalle ostetriche nei punti nascita degli ospedali di Foligno, Spoleto e Orvieto, in prima linea nel momento più importante della vita di ogni donna.