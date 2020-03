Coronavirus, impegno Fondazione Caripg

(ANSA) - PERUGIA, 27 MAR - Prosegue il supporto che la Fondazione Cassa di risparmio di Perugia garantisce per contrastare l'emergenza sanitaria. E' già stato deliberato uno stanziamento di 1,2 milioni di euro per far fronte alle priorità delle strutture ospedaliere del territorio con l'allestimento di 20 nuovi posti di terapia intensiva e l'acquisto di 32 ventilatori polmonari fissi e da trasporto, di cui si sta attendendo la consegna. Sono invece già state consegnate alla Protezione civile 2.000 mascherine e in queste ore si attende l'arrivo degli altri dispositivi di protezione individuale acquistati con le risorse stanziate, 3.000 occhiali a mascherina e 2.000 tute. La Fondazione è pronta ad attivare altre misure a favore del proprio territorio, anche per contribuire a tamponare l'impatto negativo che l'emergenza sta avendo ed avrà inevitabilmente sul tessuto sociale ed economico.

Si è chiuso intanto con un avanzo di gestione di 15 milioni di euro l'esercizio 2019.