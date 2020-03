Regione si attiva per mondo del lavoro

(ANSA) - PERUGIA, 25 MAR - La Giunta regionale ha approvato una delibera al fine di ridurre gli impatti sui datori di lavoro e i lavoratori derivanti dall'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-19.

"La Regione - si legge in un suo comunicato - ha dunque tempestivamente risposto alla grave emergenza che stiamo vivendo promuovendo un dialogo costante con tutti i soggetti coinvolti".

"Ha prontamente attivato l'accordo - ha sottolineato l'assessore Michele Fioroni -, frutto dell'intesa tra le parti. Ci siamo subito mossi infatti, ancora prima della pubblicazione del decreto sui criteri del riparto della Cassa integrazione che attivava la prima tranche, per favorire un accordo con le sigle sindacali e con le organizzazioni datoriali in modo da poter procedere quanto prima a garantire un'erogazione quanto più veloce possibile della Cassa integrazione. Ben consci che oggi più che mai sarà importante un'erogazione in tempi rapidi".