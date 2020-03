Gesenu attiva assicurazione dipendenti

(ANSA) - PERUGIA, 25 MAR - La Gesenu ha scelto di attivare ulteriori tutele nei confronti dei propri dipendenti per l'epidemia di coronavirus. Ha infatti sottoscritto una polizza assicurativa che prevede specifiche indennità in caso di infezione.

In tal modo Gesenu - si legge in un suo comunicato - vuole "confermare la vicinanza a tutte le proprie risorse in questo difficile momento, prevedendo appunto un'ulteriore tutela assicurativa rispetto quelle contrattuali".

Contestualmente la società ha attivato un programma di smart working che sta coinvolgendo il 75% dei dipendenti, limitando laddove possibile la presenza negli uffici.

Infine, sempre a tutela dei propri dipendenti, in particolare di quelli maggiormente esposti, la società ha attuato le necessarie misure di sicurezza e fornito Dpi specifici, come mascherine, guanti, gel igienizzanti mani, prodotti sanificanti per spogliatoi e mezzi oltre che ai prodotti per pulizia strade.

(ANSA).