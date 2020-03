Usl 2, sicurezza in ospedale Orvieto

(ANSA) - TERNI, 24 MAR - "Dopo la chiusura di alcuni reparti ospedalieri lo scorso 7 marzo in seguito alla positività di un operatore, l'Usl Umbria 2 ha posto in essere tutte le misure per tutelare la salute e la sicurezza di operatori sanitari e utenti": lo sottolinea in una nota l'azienda sanitaria, facendo il punto sulla situazione dell'ospedale Santa Maria della Stella di Orvieto. "Eseguite tali procedure - spiega l'Usl - il 18 marzo scorso è ripresa l'attività del Pronto soccorso e, come da disposizioni regionali, aperto un punto di disinfezione per le ambulanze che trasportano i casi sospetti. Inoltre è stata effettuata l'apertura di un'area di osservazione per la valutazione dei casi sospetti, con una dotazione di cinque posti letto, ed è stata riattivata la Medicina d'urgenza per supportare tale attività".