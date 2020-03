Tesei, grazie ai volontari per impegno

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 24 MAR - "Il vostro impegno costante, quotidiano, che svolgete con discrezione e dietro le quinte rappresenta un'opera preziosa e di straordinaria importanza, in questa difficile e complessa emergenza sanitaria": così la presidente della Regione, Donatella Tesei, rivolta al "piccolo esercito" dei volontari della Protezione civile regionale e sanitari impegnati per l'emergenza coronavirus. Ogni giorno, in tutta l'Umbria, sono in media più di 150 quelli che operano con 40 mezzi. Più di 4 mila e 600 complessivamente.

"Intendo mandare a tutti voi, che mettete a disposizione il vostro tempo a favore della comunità - ha affermato Tesei -, un ringraziamento sincero e particolare, ed un augurio di buon lavoro. Essere comunità significa, come fate voi, trovare compimento e gioia nel donare agli altri il proprio aiuto".