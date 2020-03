Si ferma fino 3 aprile produzione Ast

(ANSA) - TERNI, 24 MAR - Si ferma fino al 3 aprile a causa dell'emergenza coronavirus l'attività di Acciai Speciali Terni: è quanto deciso dall'azienda, dopo un lungo confronto con i sindacati, per uniformarsi alle direttive emanate dalla presidenza del consiglio dei ministri.

In base a quanto riferito dall'azienda, proseguiranno per altri quattro giorni, dunque fino alle 6 di sabato, solo le attività del Centro di finitura e del reparto spedizioni.

Contestualmente la società ha comunicato l'avvio della cassa integrazione ordinaria per Covid-19 prevista dai provvedimenti governativi.

"La preoccupante situazione sanitaria generale, che sta mettendo a dura prova l'andamento di tutti i mercati - spiega Ast in una nota -, ha portato l'azienda, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ad assumere questa decisione".