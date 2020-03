Rafforzati servizi vigilanza a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 24 MAR - Un rafforzamento dei servizi di vigilanza a Perugia, attraverso una intensificazione dei controlli anche con l'ausilio di militari dell'esercito è stato deciso nel corso di un tavolo tecnico in questura, seguito al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di lunedì.

Polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, esercito, polizia provinciale e polizia municipale i partecipanti all'incontro, i quali metteranno in campo tutte le proprie forze al fine di implementare le vigilanze ed i controlli. Tutto il territorio comunale è stato diviso in settori nell'ambito dei quali sono stati individuati obiettivi sensibili come ad esempio ospedale, uffici postali, stazioni ferroviarie e di autobus nonché aree verdi, che possono costituire luoghi di assembramento.

Analoghe previsioni sono state fatte per l'intero territorio provinciale.