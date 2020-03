Ok consiglio Foligno bilancio previsione

(ANSA) FOLIGNO (PERUGIA), 24 MAR - Il consiglio comunale di Foligno ha approvato a maggioranza - 15 voti a favore, 4 contrari (Elia Sigismondi, Pd; Mario Gammarota, Foligno20/30; Francesco Silvestri e Luciano Pizzoni, Patto per Foligno), un astenuto (David Fantauzzi, Movimento 5 Stelle) - le aliquote dell'Imu per il 2020, la conferma delle aliquote in vigore nel 2019 per l'addizionale Irpef per il 2020; il documento unico di programmazione 2020-2022, il bilancio di previsione 2020-2022.

L'assemblea si è tenuta nella sala Rossa di Palazzo Trinci in seguito alle misure di prevenzione per il Covid-19.

"Quella di oggi - ha detto il sindaco, Stefano Zuccarini - è stata una giornata che entrerà nella storia della nostra città, ringrazio tutti i consiglieri comunali, gli assessori, il segretario generale, la mia segreteria e chi, a vario titolo, si è messo a disposizione di Foligno in questo momento così delicato, per consentire lo svolgimento di una seduta del Consiglio comunale, davvero straordinaria".