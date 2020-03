Da ospedale Perugia, grazie al personale

(ANSA) - PERUGIA, 24 MAR - La direzione aziendale dell'ospedale di Perugia ha voluto esprimere sentimenti di vicinanza a tutto il personale con un grande striscione: "Covid 19, anche se hai la corona non sei un re #noi ci siamo. Grazie a tutti". Lo striscione è stato donato dai dipendenti di un'agenzia di comunicazione e istallato sulla terrazza del Creo.

(Centro di ricerca emato-oncologico). La direzione ringrazia anche i cittadini: "La vicinanza della Gente (rigorosa la maiuscola, viene sottolineato in una nota del S. M. della Misericordia) ha dato una carica incredibile a professionisti già eccellenti e generosi come ho sottolineato fin dai primi giorni del mio arrivo a Perugia", ha affermato il commissario Antonio Onnis. "Gli esempi di coraggio e capacità di adattamento alla grande emergenza si sono susseguiti in maniera esponenziale - ha quindi osservato - l'orgoglio di appartenenza è smisurato.

Non bastano le parole per descrivere ciò che ho toccato con mano".