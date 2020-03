A Norcia In rete con il sindaco

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 24 MAR - Si chiamerà "In rete con il sindaco... per essere vicini" l'iniziativa lanciata dal Comune di Norcia per restare in contatto con i propri cittadini in tempo di coronavirus. Prende il via la sera del 24 marzo, alle 21,15 con il primo incontro che sarà rivolto ai cittadini e utenti già iscritti al servizio gratuito Whatsapp "NorciaInforma". Gli utenti riceveranno un link per poter accedere a questo primo esperimento di "piazza virtuale".

"Questo servizio serve innanzitutto a chiedersi 'come stai' e a tenere costantemente informata la popolazione soprattutto in questo particolare momento", ha detto il sindaco Nicola Alemanno. "E' anche un modo per dare corso agli incontri con la città che erano ripartiti lo scorso gennaio", ha aggiunto. "Da giorni ci si sente solo via sms o chat, questo è un modo anche solo per rivedersi, seppur da remoto, restando a casa".