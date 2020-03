Stop lavoro uffici Provincia Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 23 MAR - Disposta la chiusura totale degli uffici della Provincia di Perugia di piazza Italia fino al 3 aprile.

Resteranno invece parzialmente aperti gli uffici della sede di via Palermo legati ai servizi essenziali.

"Nel ringraziare i dipendenti per la collaborazione - dice il Presidente della Provincia di Perugia Luciano Bacchetta - informo i cittadini che i servizi sono comunque attivi attraverso lo smart working e che per qualsiasi necessità, attraverso il portale della Provincia di Perugia www.provincia.perugia.it è possibile acquisire i numeri telefonici di riferimento. Rinnovo l'invito a tutti di rispettare le disposizioni previste a livello nazionale, rimanendo all'interno delle proprie abitazioni salvo motivi inderogabili. Dobbiamo impedire il diffondersi di questa terribile epidemia, sono certo che ce la faremo tutti insieme".

