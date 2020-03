Regolare attività gruppo Grifo Latte

(ANSA) - PERUGIA, 23 MAR - Continua regolarmente il ciclo produttivo della Grifo Latte che continua a ritirare il latte dagli allevatori, "lavorandolo in sicurezza nei propri stabilimenti e facendolo arrivare alla grande distribuzione organizzata e a tutti i commercianti del comparto". Lo sottolinea la stessa azienda.

"Siamo in piena attività - ha sottolineato il presidente del Gruppo Carlo Catanossi -, i nostri soci allevatori mungono gli animali, raccolgono il latte e ce lo conferiscono come sempre in tutto il territorio. I nostri stabilimenti sono in funzione e tranne alcuni dipendenti che possono lavorare da casa, la stragrande maggioranza di essi è al lavoro in tutta sicurezza.

Il nostro ufficio qualità sta garantendo che ci sia il rispetto delle normative per la sicurezza negli ambienti di lavoro. C'è una grande richiesta da parte dei consumatori e anche per questo dal 24 marzo sarà possibile, per circa dieci comuni della provincia di Perugia, fruire del servizio di consegna della spesa a domicilio". (ANSA).