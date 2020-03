Pd Regione, non cediamo ad attacchi

(ANSA) - PERUGIA, 23 MAR - "Al contrario dell'assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto e della presidente Donatella Tesei, in piena emergenza sanitaria, noi non intendiamo cedere ad attacchi strumentali. Fin dall'inizio abbiamo lavorato per mostrare la responsabilità e l'unità di tutte le Istituzioni, di cui la comunità umbra, martoriata dal coronavirus, ha bisogno": il Gruppo consiliare del Partito democratico (Tommaso Bori-capogruppo, Michele Bettarelli, Simona Meloni, Fabio Paparelli e Donatella Porzi) lancia una raccolta-fondi "per sostenere l'acquisto di presidi sanitari da destinare ai Codiv-Hospital e alla medicina territoriale". L'iniziativa - spiegano - fa seguito alla scelta di donare metà dell'indennità di marzo".

"Chiediamo alla politica umbra - aggiungono gli esponenti del Pd - di fare un salto di qualità, presidente e Giunta in primis; è il momento di scegliere e di agire in maniera solidale e concreta al fianco della nostra regione, a sostegno delle persone che stanno combattendo questa guerra".