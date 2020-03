Nasce su Fb Cuori positivi Foligno

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 23 MAR - Propone storie, rubriche e consigli "per vivere meglio" il periodo dell'emergenza coronavirus attraverso l'aiuto dei social, il gruppo Facebook "Cuori positivi Foligno".

"L'idea è di regalare un sorriso e di riempire qualche vuoto all'interno di queste giornate particolari, in cui è facile lasciarsi andare alla tristezza" spiegano Verusca Berrettoni, Fabiola Gentili e Michela Bastianelli, tre amiche che lo gestiscono. Si sono infatti ritrovate proprio in questi giorni di "quarantena" e hanno deciso di utilizzare il loro tempo "in maniera positiva, creando una comunità virtuale e solidale in cui, mettendoci cuore e spirito di servizio, si può stare bene insieme nonostante distanza e difficoltà".

Il gruppo - spiegano ancora le promotrici - "dà voce a tutti coloro che vogliono contribuire ad animarlo, purché ne rispettino regole e filosofia". (ANSA).