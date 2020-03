Musica: Giovanni Guidi avvia il suo Digital tour

(ANSA) - PERUGIA, 23 MAR - Ancora in piena emergenza coronavirus, con la musica che non può risuonare nei suoi spazi soliti, il jazz cerca di tornare, per ora solo virtualmente, nei club e nei festival italiani grazie alla Rete. Con questo spirito è nata l'originale iniziativa del pianista umbro Giovanni Guidi, il 'Digital tour', con i live in diretta dalle pagine social di locali ed eventi musicali.

Un modo per "tenersi in contatto, in attesa di poter ricominciare a condividere questi momenti insieme, vicini, guardandoci negli occhi e stringendoci le mani a fine concerto" afferma Guidi. "Sarà tutto in diretta - aggiunge - suonerò e potremo parlare. Non sarà come stare insieme, ma ci sentiremo più vicini".

Dopo un'anteprima mercoledì 25 marzo alle 21, per la pagina Segnalazioni Foligno, il Digital tour partirà ufficialmente dal Facebook del Crossroads Jazz Festival di Ravenna, venerdì 27 marzo alle 18. Toccherà poi alle pagine social del gruppo Cuori positivi Foligno (sabato 28 marzo alle 16), dell'Empoli Jazz (domenica 29 marzo alle 12), della Cantina Bentivoglio di Bologna (giovedì 2 aprile, alle 21, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e Lepida Tv), del Piacenza Jazz Fest (domenica 5 aprile alle 11.30) e dell'Artusi Jazz Festival di Forlimpopoli (mercoledì 5 aprile alle 18). Altre "date" si stanno via via aggiungendo.

"In queste settimane - sottolinea ancora Guidi - tutti noi siamo stati chiamati a cambiare drasticamente le nostre abitudini, a fare dei sacrifici. Come continuare a lavorare rischiando la propria incolumità per il bene di tutti, per permettere al Paese di andare avanti e affrontare questa drammatica urgenza, penso al personale medico o agli operai nelle fabbriche. O come, dall'altro lato, non poter affatto lavorare, trovarsi a rinunciare non si sa per quanto tempo a svolgere la propria professione. È il caso di noi lavoratori dello spettacolo: e se da una parte ci sono artisti che possono vivere di rendita, dall'altra c'è la stragrande maggioranza di operatori che vivono una quotidianità precaria e che ora saranno chiamati ad affrontare questa nuova ennesima sfida". Per quanto lo riguarda Guidi aveva in calendario una serie di concerti in giro per l'Italia e all'estero, appuntamenti che sono stati cancellati o rimandati a data da destinarsi. "Ho pensato quindi che il modo migliore per tenersi in contatto sia andare (in rete) nei festival" conclude il pianista umbro. (ANSA).