Mancini, chi in trincea sia sicuro

(ANSA) - PERUGIA, 23 MAR - "Nella grave emergenza che sta affrontando l'Italia siamo tutti concordi sul fatto che sia doveroso consentire a chi opera in trincea, medici, infermieri e operatori sociosanitari, di lavorare in sicurezza. È pertanto necessario che il governo garantisca alle Regioni il numero di tamponi opportuno a coprire tutto il personale che ogni giorno rischia la propria vita per salvare le nostre.

Invito pertanto i miei colleghi in consiglio regionale di Pd e 5Stelle a fare una chiamata a Roma e svegliare il loro dormiente Governo": lo dice il consigliere regionale della Lega Valerio Mancini. "Questo Governo di incapaci - afferma - che da principio si è rivelato inadeguato e incompetente, sottovalutando il pericolo e invitando a fare aperitivi mentre Salvini chiedeva controlli dei confini, ha preferito in questi anni destinare miliardi di euro all'immigrazione, piuttosto che pensare alla tenuta del sistema sanitario e sociale dell'Italia".