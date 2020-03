Positivo sindaco Valtopina, è radiologo

(ANSA) - VALTOPINA (PERUGIA), 22 MAR - Positivo al coronavirus il sindaco di Valtopina, Lodovico Baldini, tecnico radiologo dell'ospedale di Foligno. Lo ha annunciato lui stesso su Facebook. "Sto bene, solo qualche linea di febbre e un po' di stanchezza, sono in isolamento a casa da dove proseguirò tutte le terapie necessarie" ha scritto in un post.

L'Usl Umbria 2 ha quindi reso noto di avere "tempestivamente attivato tutte le misure previste per la tutela della salute pubblica con un'approfondita indagine epidemiologica per la verifica dei contatti stretti, pazienti e operatori sanitari".

Verranno eseguiti inoltre test per escludere il contagio e attivato il servizio di sorveglianza attiva domiciliare.

"State tranquilli, forti, uniti e collaborativi - ha scritto ancora Baldini -, seguite alla lettera i Decreti governativi, il rispetto di tutte le disposizioni, restate a casa e mettete in atto tutte le precauzioni necessarie. Facciamo di nuovo vedere come Valtopina sia da sempre un esempio da seguire". (ANSA).