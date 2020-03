Ternana Calcio promuove raccolta fondi

(ANSA) - TERNI, 21 MAR - La Ternana Calcio, attraverso il suo presidente Stefano Bandecchi, nell'emergenza coronavirus chiama a raccolta i suoi oltre 11 mila abbonati. La società ha infatti promosso una raccolta fondi grazie alla quale i tifosi potranno fare una donazione all'ospedale Santa Maria. Scrivendo una mail all'indirizzo uncalcioalvirus@ternanacalcio.com, nella quale dovranno essere specificati nome, cognome e settore dell'abbonamento stipulato - spiega una nota - "si espliciterà la volontà di donare la quota-parte residua (1,50 euro perle curve, 2 euro per i distinti, 2,50 euro per la tribuna) delle cifre versate la scorsa estate per il tesseramento", rispettivamente 5, 8 e 10 euro. La somma raccolta verrà interamente devoluta, tramite bonifico bancario, al nosocomio cittadino, per contribuire ad affrontare l'emergenza coronavirus.