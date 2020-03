Squarta devolve indennità per emergenza

(ANSA) - PERUGIA, 21 MAR - "Come Presidente del Consiglio Regionale ho deciso di devolvere la mia indennità di Marzo a favore di due buone e giuste cause: all'Azienda socio sanitaria di Bergamo, tramite la fondazione Alleanza Nazionale come da appello di Giorgia Meloni, e alla Regione Umbria, al fine di contrastare l'emergenza Covid-19. Uniti ce la faremo".

E' quanto annuncia il presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Marco Squarta, con un post nella sua pagina Facebook.