In ospedale Terni nascite 'in sicurezza'

(ANSA) - TERNI, 21 MAR - All'ospedale Santa Maria di Terni le gestanti hanno la possibilità di partorire in piena sicurezza: a rassicurarle è il direttore del dipartimento materno-infantile dell'azienda ospedaliera, Leonardo Borrello. Insieme al Santa Maria della Misericordia di Perugia infatti, la struttura - spiega una nota - ha condiviso un documento regionale ed elaborato protocolli per l'assistenza alla gestante, alla partoriente e alla puerpera sospetta o positiva al Covid-19 così come al neonato.

"Per quanto riguarda l'area di degenza - spiega Borrello - in tempi record sono state eseguite modifiche strutturali che ci hanno consentito di creare un'ala completa di isolamento del reparto di ginecologia dedicata alle gestanti covid-19 positive o sospette non complicate".