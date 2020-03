Donazioni all'ospedale di Foligno

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 21 MAR - Solidarietà e vicinanza agli operatori sanitari in prima linea dell'ospedale "San Giovanni Battista" di Foligno viene testimoniata quotidianamente da numerose donazioni di imprese, attività commerciali e cittadini del territorio.

Si rafforzano così la catena della solidarietà e l'adesione alla raccolta fondi promossa dall'Azienda Usl Umbria 2 - tutte le informazioni sono riportate nel sito web istituzionale www.uslumbria2.it - con una lunga lista di donazioni.

La società Diva International srl di Spello, di prodotti per la cura della persona, ha acquistato e messo a disposizione della struttura ospedaliera - riferisce la Usl - un monitor multiparametrico con centrale di monitoraggio.

Si tratta di un'apparecchiatura il cui impiego è destinato soprattutto nei servizi di rianimazione e di pronto soccorso e, in questo particolare momento di emergenza, è imprescindibile per la gestione dei pazienti che potranno essere ricoverati per il contagio da Covid-19.