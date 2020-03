Bando ricostruzione Basilica di Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 21 MAR - "Il bando per la ricostruzione della Basilica di San Benedetto è pronto, il ministero dei Beni culturali l'ha inviato all'Autorità nazionale anticorruzione": a dirlo in un video messaggio, nel giorno della festa di San Benedetto, è il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno.

"Sarà possibile prendere visione del bando non appena i tempi tecnici ne permetteranno la pubblicazione", ha aggiunto, spiegando che "non ci sarà un appalto concorso di progettazione ma semplicemente un bando per la progettazione perché la nostra Basilica verrà ricostruita esattamente come era prima". "Avrà un volto antico così come siamo sempre stati abituati a vederla e un'anima nuova per farci sentire al sicuro quando saremo di nuovo lì dentro", ha detto ancora Alemanno.