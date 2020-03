Proposte Rsu ospedale di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 20 MAR - Si è tenuto nella mattinata di venerdì 20 marzo un incontro tra la Rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) dell'Azienda ospedaliera di Perugia, il commissario straordinario Antonio Onnis e il direttore sanitario Simona Bianchi. A seguito della riunione il coordinatore della Rsu Claudio Capanni ha avanzato delle misure e delle proposte per arginare il diffondersi del virus Covid-19 nell'azienda. E' stato chiesto, fra l'altro, di fare i tamponi ai dipendenti; di valutare l'ipotesi di organizzare e offrire ai soggetti sospettati di essere venuti a contatto con persone già contagiate, una domiciliazione ospedaliera ai dipendenti, almeno per la quarantena". "È necessario - ha aggiunto Capanni - valutare la possibilità della chiusura totale dei servizi non essenziali all'utenza, assicurando solo l'emergenza o, in alternativa, una stretta sugli accessi, fornendo il personale preposto di termometri laser".