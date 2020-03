Nuove donazioni all'Usl 2

(ANSA) - TERNI, 20 MAR - Si rafforza, con numerose donazioni, la catena della solidarietà e l'adesione alla raccolta fondi promossa dall'Usl Umbria 2 nell'emergenza coronavirus.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto ha acquistato e messo a disposizione dell'ospedale Santa Maria dello Stella un letto per la rianimazione, un aspiratore chirurgico da utilizzare per molteplici applicazioni in campo medicale, una lavaferri e lavastrumenti chirurgici, un armadio portafarmaci e un evoluto videolaringoscopio per consentire agli operatori di migliorare al massimo il tasso di successo al primo tentativo, minimizzando i casi di danno che possono verificarsi durante l'intubazione.

In arrivo nella stessa struttura anche 2 mila 500 mascherine chirurgiche e 100 tute idrorepellenti donate alle strutture complesse di Diagnostica per immagini e Chirurgia generale da parte dell'enoteca La Loggia.