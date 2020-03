Giunta Umbria attiva conto corrente

(ANSA) - PERUGIA, 20 MAR - La Giunta regionale dell'Umbria ha attivato un conto corrente per la raccolta di donazioni finalizzate a sostenere gli interventi per contrastare gli effetti dell'emergenza coronavirus.

Il conto è intestato a Regione Umbria e denominato "Donazioni per emergenza COVID-19 Umbria 2020", IBAN : IT 84 W 02008 03033 000105889866.