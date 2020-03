Curva nord del Perugia tifa per sanitari

(ANSA) - PERUGIA, 20 MAR - Il tifo della curva nord del Perugia calcio si spostato dallo stadio all'ospedale per sostenere gli operatori sanitari. Uno striscione, firmato "Curva Nord", è stato esposto all'ingresso del S. Maria della Misericordia per testimoniare vicinanza e fiducia nei confronti degli operatori sanitari impegnati "nella partita più difficile" come l'ha definita Ilario Castagner che ha voluto ricordare in un video le competenze di medici ed infermieri quando qualche anno fa venne sottoposto ad un intervento chirurgico al cuore.

"Tifiamo per voi per vincere la partita più importante", ha sottolineato Castagner. Ora si aggiungono agli apprezzamenti dell'allenatore del "Perugia dei miracoli", anche quelli dei tifosi del Grifo, che definiscono "eroi" chi mette a repentaglio la propria vita per salvare quella degli altri.

Il commissario dell'ospedale Onnis, ha salutato anche il gruppo di motociclisti bikers di Perugia guidati da Simona Cortona, che ha voluto esprimere la solidarietà al personale ospedaliero.