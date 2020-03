Corsi a distanza Scuola amministrazione

(ANSA) - PERUGIA, 20 MAR - Al via la formazione a distanza a catalogo attivata dalla Scuola umbra di amministrazione pubblica, diretta da Alberto Naticchioni. Nel rispetto delle misure di contenimento del coronavirus, è stato erogato con successo il primo corso rivolto al pubblico impiego. Il nuovo catalogo e-learning è partito con il corso "L'Iva 2020 negli enti pubblici". L'aula digitale è stata guidata da Francesco Cuzzola, dottore commercialista, formatore su contabilità, bilancio e fiscalità per la PA, componente Commissione nazionale enti locali e pa, Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili. A dare il benvenuto agli oltre 50 iscritti l'amministratore Naticchioni. "In tempi rapidi, grazie alla rete qualificata di docenti costruita in questi anni - ha detto - inauguriamo un innovativo e variegato catalogo formativo digitale rivolto alla pubblica amministrazione. Attiveremo nelle prossime due settimane altri sei corsi online che stanno registrando un alto interesse tra i dipendenti pubblici".