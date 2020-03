Vescovo Orvieto, non bisogna temere

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 19 MAR - "Quando incrociamo periodi di difficoltà ed incertezza non bisogna temere, né avere paura. Giuseppe ha creduto in questo, è stato fedele a questa consegna di Dio e l'ha custodita anche quando non capiva": lo ha detto il vescovo di Orvieto, Benedetto Tuzia, parlando in occasione della celebrazione in onore di San Giuseppe, patrono della città, che si è svolta nell'omonima chiesa a porte chiuse, nel rispetto delle norme anti Covid-19.

Tra i pochi presenti alla messa il sindaco, Roberta Tardani, che ha sospeso tutti gli altri eventi civili e le celebrazioni religiose in onore del patrono.

"Sono giorni questi - ha detto il vescovo durante la sua omelia, trasmessa come l'intera cerimonia in diretta Facebook - che hanno anche una valenza positiva: permettono di entrare nel mistero sommerso e di riuscire a scoprire quali sono le responsabilità e i compiti che ci vengono affidati".