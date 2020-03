Smart work per 80% nella Provincia Terni

(ANSA) - TERNI, 19 MAR - E' di circa l'80 per cento la percentuale dei dipendenti della Provincia di Terni che lavorano attualmente in smart working e lavoro agile da casa, nell'ambito dell'emergenza Covid-19. L'amministrazione - spiega una nota - sta procedendo in queste ore all'individuazione del sistema di gestione delle timbrature con controllo da remoto tramite app ed ha già messo a disposizione dei dipendenti tutti i supporti on-line per il lavoro da casa, in particolar modo accesso alla posta aziendale per ogni lavoratore, pec e ricezione di comunicazioni depositate al protocollo. Sono inoltre in via di ultimazione le procedure di abilitazione agli accessi ai portali della pubblica amministrazione riguardanti le gare d'appalto, i trasporti, le tematiche economico-finanziarie e tutti gli altri con i quali l'ente lavora ordinariamente durante l'anno.

L'ufficio protocollo dell'ente rimane aperto al pubblico.