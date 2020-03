Quinta vittima in Umbria con coronavirus

(ANSA) - TERNI, 19 MAR - Quinta vittima in Umbria affetta da Covid-19: una ultraottantenne residente a Montecchio, risultata positiva al coronavirus, è deceduta nella propria abitazione. Lo riferisce una nota dell'Usl Umbria 2.

L'anziana nei giorni scorsi aveva sviluppato la febbre dopo un ricovero ospedaliero fuori regione. La persistenza di sintomi sospetti ha allertato il medico di medicina generale, che ha prontamente contattato il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria. L'esito del test cui è stata sottoposta - spiega sempre la nota - ha confermato la positività all'infezione e dopo attenta indagine epidemiologica sono stati ricostruiti i contatti stretti. La signora viveva in casa con due persone che la assistevano e che, nella giornata di domani, verranno sottoposte ad un tampone naso-faringeo per escludere il contagio.