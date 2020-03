Ordinanza su nuovo servizio ferroviario

(ANSA) - PERUGIA, 19 MAR - Con una nuova ordinanza, la presidente della Giunta regionale, Donatella Tesei, a seguito dell'emergenza coronavirus ha stabilito il nuovo programma di esercizio per i servizi di trasporto ferroviario eserciti da Trenitalia, che sarà in vigore fino al prossimo 25 marzo, fatte salve ovviamente ulteriori proroghe o modifiche.

"Abbiamo preso atto - ha affermato l'assessore regionale ai trasporti, Enrico Melasecche - della proposta pervenuta da Trenitalia contenente la nuova programmazione della riduzione dei servizi ferroviari. Una proposta che comunque garantisce, seppure in forma ridotta, la mobilità interna all'Umbria e sulle principali direttrici di traffico (Roma e Firenze Ancona) e contemporaneamente idonea all'azione di prevenzione e contenimento della diffusione dell'epidemia e comunque adeguata al mantenimento dei servizi minimi essenziali".