Foto e messaggi a ospiti Chianelli

(ANSA) - PERUGIA, 19 MAR - Decine di messaggi di incoraggiamento da tutta Italia sono stati inviati agli ospiti del residence "Daniele Chianelli" di Perugia in cura presso i reparti di Oncoematologia pediatrica ed ematologia dell'ospedale.

Arrivano da ex pazienti ed ospiti della struttura, grandi e piccoli, ormai guariti e tornati a casa, ma anche di tanti volontari che svolgono attività con il comitato e che in questi giorni, non possono proseguire il loro impegno. L'hashtag, è quello simbolo di questi giorni, "andrà tutto bene". Ma i tanti che hanno partecipato all'iniziativa - riferisce il Chianelli - hanno voluto aggiungerne un altro altrettanto significativo "Residence nel cuore". E così disegni di bambini, fotografie, o semplici fogli scritti, sono le tante manifestazioni d'affetto che non sono mancate per far sentire a chi è ancora impegnato nel percorso di cura che questa battaglia. (ANSA).