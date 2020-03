Coletto, 2 mln per vita indipendente

(ANSA) - PERUGIA, 19 MAR - Ammonta a 2 milioni di euro la cifra che la Regione Umbria ha deciso di stanziare per garantire continuità, per almeno altri 12 mesi, alle progettualità di vita indipendente già avviate nei Comuni umbri: lo comunica l'assessore alla Salute e al Welfare, Luca Coletto, precisando che le risorse derivano dai finanziamenti del Por Fse 2014-2020.

L'assessore, che nei giorni scorsi ha incontrato i sindaci di Foligno, Stefano Zuccarini, e di Terni, Leonardo Latini, insieme agli assessori al Sociale, nonché presidenti di Zona, Agostino Cetorelli e Cristiano Ceccotti, ha anche espresso l'intenzione di istituire in maniera stabile un Tavolo regionale di confronto sulle tematiche relative al Welfare con la partecipazione della Regione, dei sindaci dei Comuni capofila delle 12 Zone sociali e integrato da rappresentanti delle aziende Usl Umbria, laddove si tratti di materie relative all'integrazione socio-sanitaria.