Castagner, tifo per ospedale Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 19 MAR - Sostegno al personale dell'ospedale del capoluogo umbro da parte di Ilario Castagner, allenatore del "Perugia dei miracoli". "Io tifo per loro e sento che insieme vinceremo la partita più importante" ha detto il tecnico in un video messaggio.

"Con il cuore colmo di riconoscenza - ha sottolineato Castagner - esprimo il mio sostegno a tutti i medici e paramedici. Noi dobbiamo fare la nostra parte restando in casa.

Loro salveranno le vite umane". (ANSA).