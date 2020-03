Tesei, grande lavoro per emergenza

(ANSA) - PERUGIA, 18 MAR - "Per gestire l'emergenza coronavirus è stato fatto un grande lavoro": così la presidente della Regione Donatella Tesei parlando all'Assemblea legislativa in merito al Defr.

"Mancano mascherine e ventilatori" ha rilevato Tesei. "Noi - ha aggiunto - abbiamo fatto richieste come tutte le Regioni.

Sentirsi dire dalla protezione civile nazionale e dal Governo, che ha centralizzato gli acquisti, che per la nostra Regione rispetto ai 500 ventilatori che sono arrivati ne arriveranno due fra 15-20 giorni, significa mandarci in crisi. Metteteci in condizione di poter agire. La redistribuzione non la possiamo fare in base dei numeri che sono apparentemente tranquillizzanti perché la contaminazione è veloce. Stiamo riuscendo a fronteggiare la situazione con uno sforzo incredibile di medici e infermieri, che ringrazio".