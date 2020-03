Questore Terni,alto valore giubba blu

(ANSA) - TERNI, 18 MAR - "I giorni che viviamo, le difficoltà che stiamo incontrando, lo sgomento del vedere un intero Paese spaventato da un nemico invisibile che sta disorientando l'Italia intera e persino il mondo, rafforzano ancor di più il mio sentire la percezione dell'alto valore della giubba blu che noi tutti indossiamo e serviamo": a scriverlo, in una lettera aperta inviata al personale della polizia di Stato e dell'amministrazione civile del ministero dell'Interno della provincia, è il questore di Terni, Roberto Massucci.

Questi esprime la propria "vicinanza, gratitudine e colleganza" al personale stesso, chiamato ad affrontare l'emergenza coronavirus. "Vorrei tanto stringere la mano a tutti voi, incoraggiarvi con una pacca sulla spalla ma, mio malgrado, non posso, anzi, non devo farlo" scrive il questore.