Da Agea altri 5 milioni a imprese

(ANSA) - PERUGIA, 18 MAR - Altri 5 milioni di euro sono stati pagati da Agea a 1.077 imprese agricole per le misure a superficie e il benessere animale del Psr per l'Umbria 2014-2020, che si aggiungono agli 8 milioni di 20 giorni fa, portando la spesa pagata dall'inizio dell'anno ad oltre 13 milioni di euro.

"Un rilevante risultato - sottolinea l'assessore regionale Roberto Morroni - in un momento di emergenza sanitaria quale quella attuale in cui le imprese necessitano di liquidità. È importante, infatti, che per fronteggiare gli effetti della pandemia anche il sistema dei pagamenti di Agea non rallenti e si dimostri un importante strumento di supporto finanziario per le imprese del settore agricolo". Per Morroni "si deve sottolineare che i buoni risultati che si stanno conseguendo sono da attribuire anche al personale regionale impegnato quotidianamente nella concessione dei benefici economici a favore delle imprese agricole".