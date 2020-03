Coronavirus: Perugia, giocatori telefonano ai loro abbonati

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - "Pronto? Sono il portiere del Perugia, ci tenevamo a sapere come state". Inizia così la telefonata di Guglielmo Vicario, portiere del Grifo, indirizzata a due tifosi speciali del club umbro, Paola e Paolo. "Ma è uno scherzo?", la risposta a caldo dell'interlocutore tifoso biancorosso. L'iniziativa originale è stata ideata dall'ufficio marketing del Perugia Calcio e nelle prossime ore vedrà protagonisti altri giocatori del club per mantenere il contatto e la vicinanza con i loro tifosi abbonati, costretti a passare l'isolamento nelle loro case per il Coronavirus.

"Siete abbonati di vecchia data, volevamo sapere come stavate in questi giorni", ha aggiunto Vicario. Dopo aver capito che non era uno scherzo e che effettivamente dall'altra parte del telefono c'era un loro beniamino, i due coniugi si sono sciolti: "Paola, c'è il portiere del Perugia che ti vuole parlare". Poi la cornetta è passata alla donna che si è così sciolta: "Come stiamo? Molto male, stiamo in casa, ma che bello oggi parlare con te. Come è andata la stagione finora? Io sono 55 anni abbonata, per me il Perugia è tutto". Appuntamento quindi al prossimo allenamento, quando si potrà finalmente tornare a tifare e chiedere un autografo ai propri idoli. (ANSA).